Кассано: «В «Реале» я набрал 14 кг. Ел «Нутеллу» целыми ложками»

Экс-игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано вспомнил, как набрал 14 килограммов после перехода в «Реал» в 2006 году.

«Когда я переехал в Мадрид, я потерял 12 килограммов. Потом приехал Фабио Каннаваро, и я вернул вес обратно. Тогда одним из спонсоров «Реала» была «Нутелла», каждый месяц они выдавали 5 килограммов продукта на команду.



Я набрал 14 килограммов за 7 месяцев, когда меня отстранили. Ел «Нутеллу» ложками из банки», — цитирует Кассано Marca.

В мадридском клубе итальянец провел 7 месяцев.