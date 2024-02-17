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Сегодня, 15:39

Перес сообщил некоторым игрокам «Реала» о летнем переходе Мбаппе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил футболистам о приходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Foot Mercato

По данным источника, Перес уже сказал некоторым игрокам, что француз будет выступать за «сливочных» со следующего сезона.

17 февраля Marca сообщила, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом». Днем ранее RMC Sport утверждал, что 25-летний футболист сообщил «ПСЖ» о своем уходе.

Килиан Мбаппе. Мбаппе переходит в «Реал». Об этом говорят уже вообще все

Футболист играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Контракт Мбаппе со столичным клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 - : -
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 - : -
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 - : -
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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