Перес сообщил некоторым игрокам «Реала» о летнем переходе Мбаппе

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил футболистам о приходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает Foot Mercato

По данным источника, Перес уже сказал некоторым игрокам, что француз будет выступать за «сливочных» со следующего сезона.

17 февраля Marca сообщила, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом». Днем ранее RMC Sport утверждал, что 25-летний футболист сообщил «ПСЖ» о своем уходе.

Футболист играет за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне он забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Контракт Мбаппе со столичным клубом истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.