Дани Алвес планировал побег в случае временного освобождения

Находящийся в тюрьме бразильский футболист Дани Алвес хотел сбежать в случае временного освобождения из тюрьмы, сообщает Marca.

По данным источника, в эфире программы Tarde AR соведущая передачи Сильвия Саламо заявил, что Алвес неоднократно говорил сокамерникам о своих планах сбежать. Один из них рассказал об этом журналистам. Ведущая сообщила, что предоставит данные о том, кто участвовал в разговоре и где он происходил.

Отметим, что суд трижды отказывал Алвесу в освобождении под залог, тогда суд постановил, что существует риск побега обвиняемого.

5 февраля AS сообщил, что адвокаты Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей. Прокуратура добивается для 40-летнего бразильца девятилетнего тюремного заключения и требует, чтобы он выплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации.

20 января 2023 года Алвес ,sk задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении.