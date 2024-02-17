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Сегодня, 14:23

Дани Алвес планировал побег в случае временного освобождения

Ана Горшкова
Корреспондент
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Находящийся в тюрьме бразильский футболист Дани Алвес хотел сбежать в случае временного освобождения из тюрьмы, сообщает Marca.

По данным источника, в эфире программы Tarde AR соведущая передачи Сильвия Саламо заявил, что Алвес неоднократно говорил сокамерникам о своих планах сбежать. Один из них рассказал об этом журналистам. Ведущая сообщила, что предоставит данные о том, кто участвовал в разговоре и где он происходил.

Отметим, что суд трижды отказывал Алвесу в освобождении под залог, тогда суд постановил, что существует риск побега обвиняемого.

5 февраля AS сообщил, что адвокаты Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей. Прокуратура добивается для 40-летнего бразильца девятилетнего тюремного заключения и требует, чтобы он выплатил предполагаемой жертве 150 тысяч евро в качестве компенсации.

20 января 2023 года Алвес ,sk задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении.

Дани Адвес на&nbsp;заседании суда. Дани Алвес отказался от последнего слова на суде. Как завершились слушания и когда ожидать приговор
Дани Алвес
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 24 19 4 1 52-15 61
2
 Жирона 24 17 5 2 52-29 56
3
 Барселона 24 15 6 3 50-33 51
4
 Атлетико 24 15 3 6 45-26 48
5
 Атлетик 24 13 7 4 42-21 46
6
 Бетис 24 9 11 4 28-25 38
7
 Р. Сосьедад 24 9 10 5 32-22 37
8
 Лас-Пальмас 24 10 5 9 25-20 35
9
 Валенсия 24 10 5 9 29-29 35
10
 Хетафе 25 8 10 7 33-34 34
11
 Осасуна 24 8 5 11 27-36 29
12
 Алавес 24 7 6 11 24-31 27
13
 Вильярреал 25 6 8 11 35-47 26
14
 Р. Вальекано 24 5 9 10 21-32 24
15
 Мальорка 24 4 11 9 21-31 23
16
 Севилья 24 5 8 11 30-37 23
17
 Сельта 24 4 8 12 26-35 20
18
 Кадис 24 2 11 11 15-33 17
19
 Гранада 24 2 7 15 26-48 13
20
 Альмерия 24 0 7 17 22-51 7
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16.02 23:00
Вильярреал – Хетафе
 1 : 1
17.02 16:00
Атлетико – Лас-Пальмас
 - : -
17.02 18:15
Осасуна – Кадис
 - : -
17.02 20:30
Сельта – Барселона
 - : -
17.02 23:00
Валенсия – Севилья
 - : -
18.02 16:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
18.02 18:15
Гранада – Альмерия
 - : -
18.02 20:30
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
18.02 23:00
Бетис – Алавес
 - : -
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Атлетик – Жирона
 - : -
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Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 16
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 7
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 18 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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