Мбаппе сообщил футболистам «ПСЖ» об уходе из клуба

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил игрокам команды о своем уходе, сообщает RMC Sport.

По данным источника, сегодня, 16 февраля, француз утром перед тренировкой объявил одноклубникам, что покинет команду по окончании нынешнего сезона.

Сегодня, 16 февраля, сообщалось, что в «Реале» уверены в желании Мбаппе продолжить карьеру в клубе.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что футболист уведомил президента парижского клуба Нассера Аль-Хелаифи об уходе из команды по истечении срока действия контракта. Издание L'Equipe утверждает, что футболист также предупредил «Реал» о переходе в мадридский клуб летом 2024 года.

25-летний Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2023/24 форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах. Вместе с парижанами он пять раз становился чемпионом Франции.