«Сельта» сыграет с «Барселоной» в чемпионате Испании 17 февраля

«Сельта» встретится с «Барселоной» в рамках 25-го тура ла лиги в субботу, 17 февраля. Матч пройдет на стадионе «Абанка-Балаидос» в Виго (Испания) и начнется в 20.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Сельта» — «Барселона» следите в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет онлайн-платформа Okkо Спорт по платной подписке.

Команда из Виго набрала 20 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице примеры, команда Хави располагается на 3-й строчке с 51 баллами.

В последних пяти очных противостояниях трижды победу одерживали каталонцы (3:2, 1:0, 3:1), один раз сильнее была «Сельта» (2:1), еще одна встреча завершилась вничью — 3:3.

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