Педри выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Баварией»

Полузащитник «Барселоны» Педри получил мышечную травму в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

18-летний испанец испытывает проблемы с левым бедром, футболист выбыл из-за повреждения на неопределенный срок.

В сезоне-2021/22 Педри провел 3 матча за «Барселону» и не отличился результативными действиями.