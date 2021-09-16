Педри выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы, полученной в матче с «Баварией»
09:58
Полузащитник «Барселоны» Педри получил мышечную травму в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).
18-летний испанец испытывает проблемы с левым бедром, футболист выбыл из-за повреждения на неопределенный срок.
В сезоне-2021/22 Педри провел 3 матча за «Барселону» и не отличился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2255455/pedri-has-a-left-thigh-injury?utm_source=twitter&utm_medium=fcbarcelona&utm_campaign=ded50e00-8a6d-4c1b-bc42-5025265d99cf
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