Куман может быть уволен из «Барселоны» после четырех матчей

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман может быть уволен, если в ближайших четырех матчах не будет достигнут положительный результат, информирует Deportes Cuatro.

В сентябре каталонцы проведут встречи с «Гранадой», «Кадисом» и «Леванте» в чемпионате Испании, а также с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.

Как отмечается, президент «Барселоны» Жоан Лапорта был очень расстроен поражением команды в первом матче Лиги чемпионов против «Баварии» (0:3).

Руководитель недоволен тактической схемой каталонцев и хотел бы, чтобы Куман отказался от игры в три центральных защитника, а также давал шансы молодым игрокам. Например, Рикарду Пучу.

Ранее сообщалось, что руководство «Барселоны» не планирует увольнять Кумана после поражения от «Баварии» (0:3).