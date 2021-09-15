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Тибо Куртуа высказался о предстоящих матчах «Реала» в Лиге чемпионов

18:39
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Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящих матчах команды в Лиге чемпионов.

Мадридцы сыграют в одной группе с «Интером», «Шахтером» и «Шерифом».

«Уверен, соперники считают «Реал» одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Задачей клуба всегда остается борьба за трофеи, другого варианта нет. Не сказал бы, что Лига чемпионов — это навязчивая идея, но это трофей, который хочется завоевать», — цитирует Куртуа пресс-служба «Реала».

Сегодня, 15 сентября, мадридский клуб сыграет на выезде с «Интером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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