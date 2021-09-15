Тибо Куртуа высказался о предстоящих матчах «Реала» в Лиге чемпионов
18:39
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о предстоящих матчах команды в Лиге чемпионов.
Мадридцы сыграют в одной группе с «Интером», «Шахтером» и «Шерифом».
«Уверен, соперники считают «Реал» одним из претендентов на победу в Лиге чемпионов. Задачей клуба всегда остается борьба за трофеи, другого варианта нет. Не сказал бы, что Лига чемпионов — это навязчивая идея, но это трофей, который хочется завоевать», — цитирует Куртуа пресс-служба «Реала».
Сегодня, 15 сентября, мадридский клуб сыграет на выезде с «Интером» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).
Читайте также
Николич: «Горжусь, что у меня в команде много игроков сборной России. Такого не было давно в «Локомотиве»
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Челси» — «Зенит» и другие игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю