Озил пошутил над «Атлетико» после новости о введении синих карточек

Бывший игрок «Реала» Месут Озил подшутил над «Атлетико», комментируя новость о возможном введении в футболе синих карточек.

«Получается, что «Атлетико» будет играть только вшестером», — написал Озил в своем Twitter-аккаунте.

Озил выступал за «Реал» с 2010 по 2013 год.

8 февраля The Telegraph сообщил, что международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек, которые будут давать за тактические фолы и споры с судьями. При получении такой карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут.

После этой новости ФИФА выступила с заявлением, в котором сообщила, что информация об использовании синей карточки на элитных уровнях футбола является неверной и преждевременной.

Ранее использование синих карточек тестировалось в низших дивизионах Уэльса.