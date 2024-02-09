Анчелотти — о чемпионской гонке в ла лиге: «Не думаю, что матч с «Жироной» что-то решит, это произойдет позже»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос, будет ли матч 24-го тура с «Жироной» иметь решающее значение в борьбе за победу в ла лиге.

«Тот, кто победит завтра, будет иметь преимущество, но лига очень длинная. Оба клуба находятся на хороших позициях, и я не думаю, что этот матч что-то решит. Самое главное — одна из двух команд может получить преимущество над другими. Вряд ли завтра что-то решится, это произойдет позже», — приводит Marca слова Анчелотти.

На данный момент «Реал» с 58 баллами возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. «Жирона» располагается на втором месте, набрав 56 очков.

Матч между командами пройдет в субботу, 10 февраля. Начало — в 20.30 по московскому времени.