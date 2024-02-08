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8 февраля, 19:34

Международный совет футбольных ассоциаций в пятницу объявит о тестировании синих карточек

Сергей Разин
корреспондент
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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) 9 февраля объявит о тестировании синих карточек, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, при получении синей карточки игроки будут удаляться с поля на 10 минут, если совершат тактический фол, который лишит соперника перспективной атаки, или будут несогласны с решением арбитра. Футболист получит красную карточку, если он заработал две синие или комбинацию желтой и синей карточек.

Ранее использование синих карточек тестировалось в низших дивизиона Уэльса. Ожидается, что новую систему могут внедрить в Кубке Англии.

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