Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Судейство

9 февраля, 00:55

ФИФА: «Сообщения об использовании синей карточки на элитных уровнях неверны и преждевременны»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на появившуюся в четверг информацию о вероятном появлении в футболе синей карточки.

Вчера со ссылкой на британские СМИ сообщалось о возможном введении карточки, которая будет показываться игрокам, удаляемым с поля на 10 минут на скамейку штрафников за некоторые нарушения. Даже утверждалось, что новшество могут в скором времени опробовать в Кубке Англии.

То же самое происходило сравнительно недавно с «офсайдом Венгера», который якобы в скором времени будет применяться в футболе. И в этот раз распространялась отчасти некорректная, неверная и даже ложная информация. Вот как на это в итоге отреагировала ФИФА, которая вправе через Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), где у ФИФА четыре голоса, вносить изменения и уточнения в правила.

«ФИФА хотела бы разъяснить, что сообщения об использовании так называемой синей карточки на элитных уровнях футбола являются неверными и преждевременными, — говорится в заявлении организации. — Любые подобные эксперименты, если они будут проведены, должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях. Это позиция, которую ФИФА намерена подтвердить при обсуждении данного пункта повестки дня на годовом собрании ИФАБ 2 марта».

ФИФА
0
Читайте также
«Интер» обыграл «Рому» и увеличил шансы на чемпионство в серии А
Легенда ММА Дэн Хендерсон считает нынешних бойцов мягкими
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Карабах» Лунева вышел в полуфинал Кубка Азербайджана

«Бенфика» вышла в полуфинал Кубка Португалии
Новости
RSS RSS
Все новости