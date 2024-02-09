ФИФА: «Сообщения об использовании синей карточки на элитных уровнях неверны и преждевременны»

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на появившуюся в четверг информацию о вероятном появлении в футболе синей карточки.

Вчера со ссылкой на британские СМИ сообщалось о возможном введении карточки, которая будет показываться игрокам, удаляемым с поля на 10 минут на скамейку штрафников за некоторые нарушения. Даже утверждалось, что новшество могут в скором времени опробовать в Кубке Англии.

То же самое происходило сравнительно недавно с «офсайдом Венгера», который якобы в скором времени будет применяться в футболе. И в этот раз распространялась отчасти некорректная, неверная и даже ложная информация. Вот как на это в итоге отреагировала ФИФА, которая вправе через Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ), где у ФИФА четыре голоса, вносить изменения и уточнения в правила.

«ФИФА хотела бы разъяснить, что сообщения об использовании так называемой синей карточки на элитных уровнях футбола являются неверными и преждевременными, — говорится в заявлении организации. — Любые подобные эксперименты, если они будут проведены, должны быть ограничены тестированием на более низких уровнях. Это позиция, которую ФИФА намерена подтвердить при обсуждении данного пункта повестки дня на годовом собрании ИФАБ 2 марта».