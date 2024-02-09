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Сегодня, 10:23

«Барселона» нацелилась на полузащитника «Жироны» Гарсию

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» рассматривает возможность летнего трансфера полузащитника «Жироны» Алейкса Гарсии, сообщает AS.

По данным источника, переход зависит от финансового положения каталонцев по окончании сезона и от того, будет ли готова «Жирона» принять Ориоля Ромеу в качестве части соглашения.
«Барселона» не сможет удовлетворить требовании клуба по 26-летнему Гарсии, которые оцениваются в 15-20 миллионов евро, и не хочет включать в сделку Эрика Гарсию, который сейчас находится в аренде в «Жирон».

Гарсия в текущем сезоне сыграл за «Жирону» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Жирона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 23 5 9 9 20-30 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 23 4 8 11 29-37 20
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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9.02 23:00
Кадис – Бетис
 - : -
10.02 16:00
Алавес – Вильярреал
 - : -
10.02 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
10.02 20:30
Реал – Жирона
 - : -
10.02 23:00
Лас-Пальмас – Валенсия
 - : -
11.02 16:00
Хетафе – Сельта
 - : -
11.02 18:15
Мальорка – Р. Вальекано
 - : -
11.02 20:30
Севилья – Атлетико
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Барселона – Гранада
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Альмерия – Атлетик
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 14
П
Тони Кроос

Тони Кроос

Реал

 7
Савио

Савио

Жирона

 7
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 6
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 16 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 13 1 3
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