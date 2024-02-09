«Барселона» нацелилась на полузащитника «Жироны» Гарсию

«Барселона» рассматривает возможность летнего трансфера полузащитника «Жироны» Алейкса Гарсии, сообщает AS.

По данным источника, переход зависит от финансового положения каталонцев по окончании сезона и от того, будет ли готова «Жирона» принять Ориоля Ромеу в качестве части соглашения.

«Барселона» не сможет удовлетворить требовании клуба по 26-летнему Гарсии, которые оцениваются в 15-20 миллионов евро, и не хочет включать в сделку Эрика Гарсию, который сейчас находится в аренде в «Жирон».

Гарсия в текущем сезоне сыграл за «Жирону» 25 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.