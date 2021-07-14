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Отступные за Месси по новому контракту с «Барселоной» составят 600 миллионов евро

16:35
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Нападающий Лионель Месси договорился с «Барселоной» о новом контракте. Стали известны условия нового контракта 34-летнего аргентинца, сообщает Sport.es со ссылкой на L'Esportiu de Catalunya.

Соглашение будет рассчитано на пять лет, однако в конце сезона-2022/2023 Месси сам решит, хочет ли он продолжить выступать за «Барсу». Возможно, через два года он уйдет в МЛС.

За первый сезон в «Барселоне» по новому контракту аргентинец получит 20 миллионов евро. Сумма во втором сезоне будет выше. Если стороны прекратят сотрудничество в 2023 году, то форвард получит серьезную сумму компенсации.

Если Лионель останется в «Барсе», то с 2023 года размер выплат начнет постепенно снижаться.

В контракте будут прописаны отступные в размере 600 миллионов евро.

Ранее появилась информация, что 34-летний игрок пошел на снижение заработной платы на 50 процентов, понимая, что у клуба в настоящее время не самое лучшее финансовое положение.

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Иван Шитик все материалы автора

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