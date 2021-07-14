Президент «Реала» Флорентино Перес назвал экс-форварда команды Криштиану Роналду идиотом, сообщает 14 июля El Confidencial. Запись с этими словами Переса была сделана в 2012 году. Также президент критически высказался о бывшем тренере команды Жозе Моуринью.

«Он сумасшедший. Этот парень идиот, больной человек, — сказал Перес о Роналду. — Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последняя глупость, которую он сделал, которую видел весь мир... Как вы думаете, почему он делает эту глупость?

Мендеш (агент Роналду и Моуринью. — Прим. «СЭ») ничем не управляет. Он ничего не отправляет от Моуринью, ничего вообще. Даже для интервью. Ноль. Эти парни с невероятным эго, оба испорченные. Они не видят реальности. Они оба могли бы зарабатывать намного больше, если бы были другими. Они два ненормальных, потому что мы говорим об огромных деньгах в сфере имиджевых прав. У них такие лица, такая вызывающая манера, что все не любят их. Это не реклама, это ее противоположность».

Говоря о «глупости», Перес имел в виду заявление Роналду о том, что он не празднует голы, так как не чувствует себя счастливым в «королевском клубе», и что руководство знает причину этого.

36-летний Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», является лучшим бомбардиром в истории «Реала» — 407 голов. Вместе с командой он дважды выиграл чемпионат Испании, четырежды — Лигу чемпионов и три раза — клубный чемпионат мира.