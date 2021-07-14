Ла лига не сделает послаблений «Барселоне» в отношении Месси

Глава испанской ла лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не получит каких-то финансовых послаблений ради заключения контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Нет, я этого не сделаю. Невозможно. Над этим работает много людей, есть экономический контроль. У клубов есть права, мы должны оберегать целостность соревнования. Все нужно четко изучить. Если игроку 23 года и с ним просто расторгают контракт, то мы рассмотрим эту ситуацию. С потолком зарплат сложно просто так увольнять людей. Они пойдут в суд», — цитирует Тебаса Marca.

1 июля Месси стал свободным агентом, после того как его контракт с «Барселоной» истек. В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.

Ранее появилась информация, что 34-летний игрок пошел на снижение заработной платы на 50 процентов, понимая, что у клуба в настоящее время не самое лучшее финансовое положение.