«Они касаются неба». Фанаты посвятили рекорду Месси красочный баннер

Фанаты «Барселоны» вывесили эффектный баннер на трибунах «Ноу Камп» перед матчем 27-го тура чемпионата Испании против «Уэски».

Болельщики посвятили его рекорду капитана команды Лионеля Месси. Форвард проводит 767-й матч за клуб, повторив, таким образом, рекорд многолетнего партнера по команде Хави.

На баннере болельщики изобразили обнимающихся Хави и Месси с капитанскими повязками и подписали его: «767 матчей. Они касаются неба».

В игре «Барселона» — «Уэска» идет первый тайм, каталонцы ведут 1:0, причем гол забил сам Месси.