Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил очередной голевой рекорд чемпионата Испании. Нападающий каталонцев открыл счет в игре 27-го тура ла лиги против «Уэски». Для него мяч стал 20-м в 25 играх сезона.

Месси стал первым в истории игроком ла лиги, забивающим не меньше 20 голов в 13 сезонах подряд. Его серия началась в сезоне-2008/09. Лучший результат — 50 мячей — Месси показал в сезоне-2011/12.