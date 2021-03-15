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Месси — первый игрок, забивший 20 голов в 13 сезонах ла лиги подряд

15 марта 2021, 23:56
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси установил очередной голевой рекорд чемпионата Испании. Нападающий каталонцев открыл счет в игре 27-го тура ла лиги против «Уэски». Для него мяч стал 20-м в 25 играх сезона.

Месси стал первым в истории игроком ла лиги, забивающим не меньше 20 голов в 13 сезонах подряд. Его серия началась в сезоне-2008/09. Лучший результат — 50 мячей — Месси показал в сезоне-2011/12.

Барселона — Уэска

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