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5 февраля, 09:46

Облак назвал ничью с «Реалом» хорошим результатом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Потому, как складывался матч, ничья — хороший результат, но мы хотели выиграть игру, хотя начали ее не очень хорошо, нам было сложно. Мы могли сыграть вничью, могли проиграть, но это еще одно очко. Мы не приблизились к «Реалу» в ла лиге, хотя и хотели этого, но, учитывая то, как складывалась игра, мы должны быть довольны очком. «Реал» также хотел выиграть игру, а не свести ее вничью. Как я уже сказал, лучше одно очко, чем ничего, тем более в таких обстоятельствах, потому что вы проигрываете, и обычно «Реал» забивает на последних минутах, но в этот раз была наша очередь», — приводит слова Облака Marca.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги с 48 очками, «Реал» лидирует с 58 очками.

Ян Облак
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 4 : 0
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 2 : 1
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 1 : 1
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 1 : 3
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 0
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 0 : 0
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 0 : 3
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Реал – Атлетико
 1 : 1
5.02 23:00
Р. Вальекано – Севилья
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 7
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