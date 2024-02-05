Облак назвал ничью с «Реалом» хорошим результатом

Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак прокомментировал ничью с «Реалом» (1:1) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Потому, как складывался матч, ничья — хороший результат, но мы хотели выиграть игру, хотя начали ее не очень хорошо, нам было сложно. Мы могли сыграть вничью, могли проиграть, но это еще одно очко. Мы не приблизились к «Реалу» в ла лиге, хотя и хотели этого, но, учитывая то, как складывалась игра, мы должны быть довольны очком. «Реал» также хотел выиграть игру, а не свести ее вничью. Как я уже сказал, лучше одно очко, чем ничего, тем более в таких обстоятельствах, потому что вы проигрываете, и обычно «Реал» забивает на последних минутах, но в этот раз была наша очередь», — приводит слова Облака Marca.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги с 48 очками, «Реал» лидирует с 58 очками.