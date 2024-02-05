Деку: «Не ожидал заявления Хави»

Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился впечатлениями от решения Хави покинуть пост главного тренера по окончании сезона.

«Я не ожидал заявления Хави. Я работал с ним изо дня в день, и мы планировали подписание контрактов, подобных контракту с Витором Роке, в течение нескольких недель, а также решали, нужно ли нам подписывать контракт в январе из-за травмы Бальде», — приводит слова Деку La Vanguardia.

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги. Он возглавляет клуб с осени 2021 года. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков.