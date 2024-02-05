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5 февраля, 13:36

Деку: «Не ожидал заявления Хави»

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку поделился впечатлениями от решения Хави покинуть пост главного тренера по окончании сезона.

«Я не ожидал заявления Хави. Я работал с ним изо дня в день, и мы планировали подписание контрактов, подобных контракту с Витором Роке, в течение нескольких недель, а также решали, нужно ли нам подписывать контракт в январе из-за травмы Бальде», — приводит слова Деку La Vanguardia.

Жозе Моуринью, Хосеп Гвардиола, Микел Артета. Хави покинет «Барсу» летом, но кто его заменит? Есть несколько кандидатов

Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона после поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре ла лиги. Он возглавляет клуб с осени 2021 года. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 50 очков.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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Облак назвал ничью с «Реалом» хорошим результатом

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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38 тур
2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 4 : 0
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 2 : 1
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 1 : 1
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 1 : 3
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 0
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 0 : 0
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 0 : 3
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Реал – Атлетико
 1 : 1
5.02 23:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
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Реал

 14
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 14
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Тони Кроос

Реал

 7
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Савио

Жирона

 7
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Атлетик

 6
И К Ж
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Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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Реал

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