Анчелотти заявил, что ему трудно оставлять Модрича на скамейке запасных

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике Луке Модриче.

«Очень трудно раз за разом оставлять такую легенду, как Лука, на скамейке запасных. Я могу только сказать ему спасибо за все, что он сделал за время моего пребывания в мадридском клубе. Меня действительно расстраивает то, что Лука сейчас не так часто появляется на поле. Это тяжелая ситуация», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

В 2024 году 38-летний Модрич выходил на поле в стартовом состав в двух матчах из девяти.

Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 26 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Контракт Модрича истекает летом 2024 года.