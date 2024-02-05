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5 февраля, 09:30

Анчелотти заявил, что ему трудно оставлять Модрича на скамейке запасных

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о полузащитнике Луке Модриче.

«Очень трудно раз за разом оставлять такую легенду, как Лука, на скамейке запасных. Я могу только сказать ему спасибо за все, что он сделал за время моего пребывания в мадридском клубе. Меня действительно расстраивает то, что Лука сейчас не так часто появляется на поле. Это тяжелая ситуация», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

В 2024 году 38-летний Модрич выходил на поле в стартовом состав в двух матчах из девяти.

Хавбек выступает за «Реал» с 2012 года. В текущем сезоне футболист провел 26 матча, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач. Контракт Модрича истекает летом 2024 года.

Карло Анчелотти
Лука Модрич
Футбол
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Винисиус успеет восстановиться к матчу «Реала» с «Жироной»

Облак назвал ничью с «Реалом» хорошим результатом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 23 18 4 1 48-15 58
2
 Жирона 23 17 5 1 52-25 56
3
 Барселона 23 15 5 3 47-30 50
4
 Атлетико 23 15 3 5 45-25 48
5
 Атлетик 23 13 6 4 42-21 45
6
 Р. Сосьедад 23 9 10 4 32-21 37
7
 Бетис 23 8 11 4 26-25 35
8
 Валенсия 23 10 5 8 29-27 35
9
 Лас-Пальмас 23 9 5 9 23-20 32
10
 Хетафе 23 7 9 7 29-31 30
11
 Осасуна 23 7 5 11 26-36 26
12
 Алавес 23 7 5 11 23-30 26
13
 Р. Вальекано 22 5 9 8 19-28 24
14
 Вильярреал 23 6 6 11 33-45 24
15
 Мальорка 23 3 11 9 19-30 20
16
 Сельта 23 4 8 11 24-32 20
17
 Севилья 22 3 8 11 27-36 17
18
 Кадис 23 2 11 10 15-31 17
19
 Гранада 23 2 6 15 23-45 12
20
 Альмерия 23 0 6 17 22-51 6
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38 тур
2.02 23:00
Атлетик – Мальорка
 4 : 0
3.02 16:00
Валенсия – Альмерия
 2 : 1
3.02 18:15
Гранада – Лас-Пальмас
 1 : 1
3.02 20:30
Алавес – Барселона
 1 : 3
3.02 23:00
Жирона – Р. Сосьедад
 0 : 0
4.02 16:00
Вильярреал – Кадис
 0 : 0
4.02 18:15
Осасуна – Сельта
 0 : 3
4.02 20:30
Бетис – Хетафе
 1 : 1
4.02 23:00
Реал – Атлетико
 1 : 1
5.02 23:00
Р. Вальекано – Севилья
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

 14
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 14
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Хетафе

 14
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Тони Кроос

Реал

 7
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Савио

Жирона

 7
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 6
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Чими Авила

Осасуна

 17 2 3
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Реал

 16 2 1
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