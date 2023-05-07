Бензема выиграл 33-й трофей в карьере — он самый титулованный французский футболист в истории
Нападающий «Реала» Карим Бензема является самым титулованным французским футболистом в истории. Футболист вместе с клубом победил в финале Кубка Испании сезона-2022/23. Мадридцы обыграли «Осасуну» со счетом 2:1.
Этот трофей стал для форварда 33-м в карьере. За свою карьеру Бензема выиграл 25 титулов в составе «Реала», 7 в составе «Лиона» и один — со сборной Франции.
На второй строчке по завоеванным трофеям идет вингер «Баварии» Кингсли Коман — 26. Третий — Франк Рибери с 23 титулами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|33
|26
|4
|3
|60-11
|82
|
2
|Атлетико
|33
|21
|6
|6
|60-26
|69
|
3
|Реал
|33
|21
|5
|7
|69-32
|68
|
4
|Р. Сосьедад
|33
|18
|7
|8
|43-29
|61
|
5
|Вильярреал
|33
|16
|6
|11
|47-34
|54
|
6
|Бетис
|33
|15
|7
|11
|40-37
|52
|
7
|Жирона
|33
|13
|8
|12
|52-46
|47
|
8
|Атлетик
|33
|13
|8
|12
|43-33
|47
|
9
|Р. Вальекано
|33
|12
|10
|11
|40-42
|46
|
10
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|29-35
|44
|
11
|Севилья
|33
|12
|8
|13
|41-49
|44
|
12
|Мальорка
|33
|11
|8
|14
|32-37
|41
|
13
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|38-46
|39
|
14
|Альмерия
|33
|10
|6
|17
|42-58
|36
|
15
|Кадис
|33
|8
|11
|14
|26-49
|35
|
16
|Вальядолид
|33
|10
|5
|18
|30-57
|35
|
17
|Валенсия
|33
|9
|7
|17
|36-40
|34
|
18
|Хетафе
|33
|8
|10
|15
|30-42
|34
|
19
|Эспаньол
|33
|7
|10
|16
|40-56
|31
|
20
|Эльче
|33
|3
|7
|23
|25-64
|16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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10 тур
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12 тур
13 тур
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15 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.05
|22:00
|
Мальорка – Кадис
|- : -
|13.05
|15:00
|
Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|13.05
|17:15
|
Осасуна – Альмерия
|- : -
|13.05
|19:30
|
Вильярреал – Атлетик
|- : -
|13.05
|22:00
|
Реал – Хетафе
|- : -
|14.05
|15:00
|
Сельта – Валенсия
|- : -
|14.05
|17:15
|
Эльче – Атлетико
|- : -
|14.05
|19:30
|
Вальядолид – Севилья
|- : -
|14.05
|22:00
|
Эспаньол – Барселона
|- : -
|15.05
|22:00
|
Бетис – Р. Вальекано
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|19
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|14
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|22
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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