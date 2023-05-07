«Реал» первым среди испанских клубов выиграл 100 трофеев в своей истории

«Реал» победил «Осасуну» в финале Кубка Испании со счетом 2:1. У мадридцев дубль оформил бразилец Родриго. «Реал» стал 20-кратным победителем этого турнира.

Таким образом, «сливочные» выиграли 100-й трофей в своей истории. Помимо Кубка Испании, «Реал» 35 раз выигрывал чемпионат страны, 14 раз — Лигу чемпионов, 12 раз — Суперкубок, 5 — клубный чемпионат мира, 2 — Кубок УЕФА, 5 — Суперкубок Европы, 2 — Латинский кубок, 3 — Межконтинентальный кубок, 1 — Кубок Эвы Дуарте, 1 — Кубок испанской лиги.

По данным Sportsbrief, «Реал» занимает четвертое место в истории по количеству выигранных трофеев. В тройку входят «Селтик» (113 титулов), «Аль-Ахли» (114) и «Рейнджерс» (116).