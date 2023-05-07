Романо: «Модрич продлит контракт с «Реалом» на один сезон»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридский клуб достиг договоренности с 37-летним хорватом о продлении соглашения до лета 2024 года. Сам Модрич отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, чтобы остаться в «Реале».

В текущем сезоне Модрич провел 45 матчей за «Реал», в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.