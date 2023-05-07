Футбол
Испания
Новости
Видео Ла Лига Сегунда Кубок Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 02:32

Романо: «Модрич продлит контракт с «Реалом» на один сезон»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, мадридский клуб достиг договоренности с 37-летним хорватом о продлении соглашения до лета 2024 года. Сам Модрич отклонил выгодное предложение из Саудовской Аравии, чтобы остаться в «Реале».

В текущем сезоне Модрич провел 45 матчей за «Реал», в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Лука Модрич
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новая пара на проекте. У Евгении Медведевой появился парень — кто он?
«Жена меня бросит, если еще раз напьюсь». Александр Емельяненко: случай в аэропорту, Камил Гаджиев, розовый слоник
В Ейске автомобиль взорвался при попытке задержать запершегося в салоне водителя
На загоревшихся от природного пожара складах на Урале прогремели взрывы
Российские инженеры создали не имеющий аналогов на мировом рынке беспилотник
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Популярное видео
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Родриго о победе «Реала» в Кубке Испании: «Мне его не хватало, и я хотел выиграть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 33 26 4 3 60-11 82
2
 Атлетико 33 21 6 6 60-26 69
3
 Реал 33 21 5 7 69-32 68
4
 Р. Сосьедад 33 18 7 8 43-29 61
5
 Вильярреал 33 16 6 11 47-34 54
6
 Бетис 33 15 7 11 40-37 52
7
 Жирона 33 13 8 12 52-46 47
8
 Атлетик 33 13 8 12 43-33 47
9
 Р. Вальекано 33 12 10 11 40-42 46
10
 Осасуна 33 12 8 13 29-35 44
11
 Севилья 33 12 8 13 41-49 44
12
 Мальорка 33 11 8 14 32-37 41
13
 Сельта 33 10 9 14 38-46 39
14
 Альмерия 33 10 6 17 42-58 36
15
 Кадис 33 8 11 14 26-49 35
16
 Вальядолид 33 10 5 18 30-57 35
17
 Валенсия 33 9 7 17 36-40 34
18
 Хетафе 33 8 10 15 30-42 34
19
 Эспаньол 33 7 10 16 40-56 31
20
 Эльче 33 3 7 23 25-64 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
12.05 22:00
Мальорка – Кадис
 - : -
13.05 15:00
Р. Сосьедад – Жирона
 - : -
13.05 17:15
Осасуна – Альмерия
 - : -
13.05 19:30
Вильярреал – Атлетик
 - : -
13.05 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
14.05 15:00
Сельта – Валенсия
 - : -
14.05 17:15
Эльче – Атлетико
 - : -
14.05 19:30
Вальядолид – Севилья
 - : -
14.05 22:00
Эспаньол – Барселона
 - : -
15.05 22:00
Бетис – Р. Вальекано
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 19
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хосе Луис Санмартин Хоселу

Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 14
П
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 10
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 9
И К Ж
Исаак Карселeн

Исаак Карселeн

Кадис

 22 3 3
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 20 3 2
Флориан Лежен

Флориан Лежен

Райо Вальекано

 29 2 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости