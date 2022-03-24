Нападающий «Реала» Бензема восстановился после травмы и сможет сыграть с «Сельтой»

Нападающий «Реала» Карим Бензема восстановился после травмы икроножной мышцы, сообщает Marca 23 марта.

По информации источника, 34-летний француз сможет принять участие в матче 30-го тура ла лиги против «Сельты», которая пройдет 2 апреля.

Напомним, что из-за повреждения нападающий пропустил встречу 29-го тура ла лиги с «Барселоной» (0:4) и не был вызван в сборную Франции, которой предстоят товарищеские игры с командами Кот-д'Ивуара и ЮАР.

В нынешнем сезоне Бензема забил 30 мячей и отдал 12 результативных передач в 33 матчах за «Реал» во всех турнирах. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.