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Ансу Фати может вернуться на поле в середине апреля

Нападающий «Барселоны» Фати может вернуться на поле в середине апреля
Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к восстановлению от травмы бедра, сообщает Marca.

По информации источника, 19-летний испанец в ближайшее время сможет возобновить тренировки в общей группе.

«Барселона» не планирует форсировать восстановление футболиста. Ожидается, что он может восстановиться к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта» (14 апреля) или игре 32-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (17 апреля).

В сезоне-2021/22 Фати забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «Барселону». Футболист получил травму 20 января в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3 доп. вр.).

Ансу Фати
Футбол
ФК Барселона
0
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 Севилья 29 15 12 2 40-19 57
3
 Барселона 28 15 9 4 56-29 54
4
 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
5
 Бетис 29 15 5 9 50-35 50
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 Р. Сосьедад 29 13 9 7 29-29 48
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 Мальорка 29 6 8 15 26-49 26
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Сельта – Осасуна
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19.01 23:30
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20.01 21:00
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16.02 21:00
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