Ансу Фати может вернуться на поле в середине апреля

Нападающий «Барселоны» Фати может вернуться на поле в середине апреля

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати близок к восстановлению от травмы бедра, сообщает Marca.

По информации источника, 19-летний испанец в ближайшее время сможет возобновить тренировки в общей группе.

«Барселона» не планирует форсировать восстановление футболиста. Ожидается, что он может восстановиться к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы против франкфуртского «Айнтрахта» (14 апреля) или игре 32-го тура чемпионата Испании против «Кадиса» (17 апреля).

В сезоне-2021/22 Фати забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу в 10 матчах за «Барселону». Футболист получил травму 20 января в матче 1/8 финала Кубка Испании против «Атлетика» (2:3 доп. вр.).