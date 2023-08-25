Нападающий «Бетиса» Иглесиас решил не играть за сборную Испании из-за отказа Рубиалеса уйти в отставку

Нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас заявил, что откажется играть за сборную Испании, если Луис Рубиалес остается на посту руководителя Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

«Выступление за сборную Испании — одно из величайших событий, которые случались в моей карьере. Я не знаю, выпадет ли мне снова эта возможность, но я принял решение не возвращаться в сборную до тех пор, пока ситуация не изменится, пока подобные действия остаются безнаказанными. За более справедливый, за более гуманный, за достойный футбол», — написал Иглесиас в соцсети.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2023, в котором женская сборная Испании обыграла команду Англии (1:0), Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса. Позже он извинился за поцелуй, но заявил, что в оставку из-за этого уходить не будет.