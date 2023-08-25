Стала известна сумма отступных в новом контракте тер Штегена

В новом контракте голкипера «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена прописана крупная сумма отступных, сообщается на сайте каталонцев.

Соглашение игрока можно выкупить за 500 миллионов евро. Контракт 31-летнего немца рассчитан до лета 2028 года.

В команде вратарь играет уже девять сезонов. За это время он провел 379 официальных матчей, в которых пропустил 368 голов.