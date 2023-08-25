«Барселона» выступила с заявлением по поводу поведения Луиса Рубиалеса

«Барселона» считает совершенно неправильным и неуместным поведение президента RFEF Луис Рубиалес во время празднования финала женского чемпионата мира.

«Барселона» по-прежнему привержена политике поддержки женского спорта, равенства между мужчинами и женщинами в спорте и в обществе в целом", — говорится в заявлении клуба.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2023, в котором женская сборная Испании обыграла команду Англии (1:0), Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса. Позже он извинился за поцелуй, но заявил, что в оставку из-за этого уходить не будет.