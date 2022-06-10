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Левандовски из-за слов главы ла лиги усомнился в переходе в «Барселону»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Слова главы ла лиги Хавьера Тебаса заставили нападающего «Баварии» Роберта Левандовски сомневаться в переходе в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Недавно глава ла лиги заявил: «Сейчас «Барселона» не может подписать Левандовски. Им нужно продавать».

По информации источника, в окружении 33-летнего поляка были озадачены словами Тебаса.

Отмечается, что агент нападающего Пини Захави позвонил президенту каталонского клуба Жоану Лапорте, чтобы получить объяснения. Лапорта успокоил агента, но очень разозлился на главу ла лиги, истолковав его поведение как вмешательство в трансферую политику клуба.

Позже президент «Барсы» дал резкий комментарий пресс-службе клуба: «Это не его дело. Это желание навредить «Барселоне», если заявления умышленные, если нет, то словесное недержание».

В прошедшем сезоне Левандовски забил 50 мячей и отдал 7 результативных передач в 47 матчах за «Баварию» во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220610/1001820171/tebas-alarmo-lewandowski.html
Роберт Левандовски
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона
Жоан Лапорта
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