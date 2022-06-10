«Барселона» отказалась от подписания полузащитника «Валенсии» Солера

«Барселона» не подпишет полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера, сообщает Diario Sport.

По информации источника, представители каталонского клуба сообщили окружению 25-летнего испанца, что не станут делать предложение о его трансфере несмотря на то, что на протяжении двух месяцев контактировали с ним и достигли договоренности об условиях личного контракта.

Отмечается, что нападающий ждет предложений от зарубежных клубов.

При этом серьезный интерес к Солеру проявляют «Атлетико» и «Севилья».

В прошедшем сезоне Солер забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «Валенсию» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.