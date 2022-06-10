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Сегодня, 09:30

«Барселона» отказалась от подписания полузащитника «Валенсии» Солера

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Барселона» не подпишет полузащитника «Валенсии» Карлоса Солера, сообщает Diario Sport.

По информации источника, представители каталонского клуба сообщили окружению 25-летнего испанца, что не станут делать предложение о его трансфере несмотря на то, что на протяжении двух месяцев контактировали с ним и достигли договоренности об условиях личного контракта.

Отмечается, что нападающий ждет предложений от зарубежных клубов.

При этом серьезный интерес к Солеру проявляют «Атлетико» и «Севилья».

В прошедшем сезоне Солер забил 12 мячей и отдал 5 результативных передач в 38 матчах за «Валенсию» во всех турнирах. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/barca-descarta-carlos-soler-13819429
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 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
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Реал – Бетис
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Валенсия – Сельта
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22.05 18:30
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22.05 21:00
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Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
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Карим Бензема

Реал

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