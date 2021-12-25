Нападающим «Вильярреала» Данжума не перейдет зимой в «Ливерпуль»

Форвард «Вильярреала» Арно Данжума Груневелд не покинут клуб в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 24-летний игрок не перейдет в январе в «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, мерсисайдцы намерены приобрести нидерландского нападающего, чтобы усилить атаку на время, пока Мохамед Салах и Садио Мане будут участвовать в Кубке Африки.

Контракт Данжума с «Вильярреалом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 форвард сыграл 18 матчей за испанскую команду, забил 9 голов и отдал три результативных передач.