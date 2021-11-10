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«Ливерпуль» интересуется нападающим «Вильярреала»

11:37
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«Ливерпуль» интересуется форвардом «Вильярреала» Арно Данжумой Груневелдом, сообщил журналист Фабрицио Романо в своем подкасте «Here We Go Podcast».

По информации источника, мерсисайдцы могут подписать 26-летнего нидерландца в январе 2022 года, чтобы усилить атаку на время, пока Мохамед Салах и Садио Мане будут участвовать в Кубке Африки.

Данжума Груневелд перешел в «Вильярреал» в августе 2021 года из «Борнмута», в сезоне-2021/22 форвард забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи в 15 матчах за испанскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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