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Коутиньо и Люк де Йонг могут покинуть «Барселону» зимой

19:50
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Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо и нападающий Люк де Йонг могут покинуть команду в январе 2022 года, передает журналист Николо Скира.

По данным источника, главный тренер каталонцев Хави не рассчитывает на этих игроков и готов отпустить их в зимнее трансферное окно.

29-летний Коутиньо в этом сезоне участвовал в 16 матчах за команду и отметился двумя голами. Контракт Коутиньо истекает в 2023 году. Сообщалось, что им интересуется «Эвертон».

31-летний де Йонг, арендованный у «Севильи», в 12 матчах за сине-гранатовых отметился одним голом. Скорее всего, он вернется в севильскую команду.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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Виктория Кравченко все материалы автора

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