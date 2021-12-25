Коутиньо и Люк де Йонг могут покинуть «Барселону» зимой

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо и нападающий Люк де Йонг могут покинуть команду в январе 2022 года, передает журналист Николо Скира.

По данным источника, главный тренер каталонцев Хави не рассчитывает на этих игроков и готов отпустить их в зимнее трансферное окно.

29-летний Коутиньо в этом сезоне участвовал в 16 матчах за команду и отметился двумя голами. Контракт Коутиньо истекает в 2023 году. Сообщалось, что им интересуется «Эвертон».

31-летний де Йонг, арендованный у «Севильи», в 12 матчах за сине-гранатовых отметился одним голом. Скорее всего, он вернется в севильскую команду.