Стали известны особые условия контракта Пеллегрини с «Бетисом»
«Бетис» 21 декабря на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Мануэлем Пеллегрини. По данным La Tercera, чилийский специалист подписал соглашение, в котором прописана сумма отступных в 6,2 миллиона евро.
Напомним, что Пеллегрини возглавил «Бетис» летом 2020 года.
В первый сезон команда под его руководством заняла шестое место в чемпионате Испании, а в сезоне-2021/22 после 18 матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице ла лиги.
«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.
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