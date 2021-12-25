Стали известны особые условия контракта Пеллегрини с «Бетисом»

«Бетис» 21 декабря на официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером Мануэлем Пеллегрини. По данным La Tercera, чилийский специалист подписал соглашение, в котором прописана сумма отступных в 6,2 миллиона евро.

Напомним, что Пеллегрини возглавил «Бетис» летом 2020 года.

В первый сезон команда под его руководством заняла шестое место в чемпионате Испании, а в сезоне-2021/22 после 18 матчей располагается на третьей строчке в турнирной таблице ла лиги.

«Бетис» является соперником «Зенита» в стыковых матчах Лиги Европы. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, а ответная состоится в Севилье 24 февраля.