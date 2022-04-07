Стало известно, почему Араухо решил продлить контракт с «Барселоной»

На решение защитника «Барселоны» Рональда Араухо продлить контракт с каталонским клубом повлияло несколько причин, сообщает Diario Sport.

По информации источника, важную роль сыграла настойчивость главного тренера «Барселоны» Хави, который постоянно говорил о важности 23-летнего уругвайца.

Также на решение защитника повлиял бывший нападающий каталонцев и партнер по сборной Уругвая Луис Суарес, который советовал ему остаться в клубе.

При этом важную роль сыграло и преображение «Барсы» после прихода Хави. Новый проект воодушевляет Араухо.