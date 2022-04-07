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Сегодня, 18:45

Стало известно, почему Араухо решил продлить контракт с «Барселоной»

Суарес советовал Араухо продлить контракт с «Барселоной»
Карен Саркисян
Корреспондент
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На решение защитника «Барселоны» Рональда Араухо продлить контракт с каталонским клубом повлияло несколько причин, сообщает Diario Sport.

По информации источника, важную роль сыграла настойчивость главного тренера «Барселоны» Хави, который постоянно говорил о важности 23-летнего уругвайца.

Также на решение защитника повлиял бывший нападающий каталонцев и партнер по сборной Уругвая Луис Суарес, который советовал ему остаться в клубе.

При этом важную роль сыграло и преображение «Барсы» после прихода Хави. Новый проект воодушевляет Араухо.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/claves-desencallado-renovacion-araujo-barca-13487772
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 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
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 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
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 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
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 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
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 - : -
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 - : -
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 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
Осасуна – Алавес
 - : -
10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
10.04 19:30
Эльче – Р. Сосьедад
 - : -
10.04 22:00
Леванте – Барселона
 - : -
11.04 22:00
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 - : -
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Реал

 24
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 14
Гомес Рауль де Томас

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Эспаньол

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Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Реал

 10
Жорди Альба

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Барселона

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И К Ж
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Хорхе Куэнка

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 25 2 4
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 24 2 2
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