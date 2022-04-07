Три английских клуба претендуют на Депая

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай может продолжить карьеру в чемпионате Англии. На 28-летнего игрока сборной Нидерландов претендуют «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон», сообщает Sport.es.

Ранее сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Эвертона», а также «Ювентуса».

Контракт футболиста с каталонцами истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 45 миллионов евро.

В этом сезоне Депай провел 21 матч в ла лиге, забив 10 голов и сделав 2 ассиста.