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Сегодня, 19:05

«Вильярреал» хочет сохранить права на Ло Чельсо

Иван Шитик
Корреспондент
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«Вильярреал» намерен оставить в своем составе полузащитника Джованни Ло Чельсо, который с января выступает за испанский клуб на правах аренды из лондонского «Тоттенхэма», сообщает Marca.

В ближайшее время руководство «Вильярреала» планирует провести переговоры с «Тоттенхэмом» для того, чтобы обсудить продление аренды аргентинского футболиста еще на один сезон. В нынешнем соглашении между клубами не предусмотрено право выкупа.

Ключевым фактором, который заставил Ло Чельсо перейти в «Вильярреал» стал главный тренер Унаи Эмери. Ради перехода в стан «желтой субмарины» футболист отверг предложение «Лиона».

25-летний аргентинец успел провести в чемпионате Испании 8 матчей. В лиге чемпионов на его счету 3 встречи.

Контракт Ло Чельсо со «шпорами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

ФК Вильярреал
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
 Барселона 29 16 9 4 57-29 57
3
 Севилья 30 15 12 3 40-20 57
4
 Атлетико 30 17 6 7 57-37 57
5
 Бетис 30 16 5 9 54-36 53
6
 Р. Сосьедад 30 14 9 7 30-29 51
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 Вильярреал 30 12 9 9 48-29 45
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 Атлетик 30 11 11 8 35-29 44
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 Валенсия 30 10 11 9 42-43 41
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 Осасуна 30 10 8 12 30-40 38
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 Эльче 30 8 8 14 31-42 32
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 Хетафе 30 7 11 12 28-33 32
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 Гранада 30 6 11 13 33-48 29
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 Кадис 30 5 13 12 25-41 28
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 Мальорка 30 6 8 16 26-50 26
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 Алавес 30 5 7 18 24-52 22
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Вильярреал – Атлетик
 - : -
9.04 22:00
Реал – Хетафе
 - : -
10.04 15:00
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10.04 17:15
Эспаньол – Сельта
 - : -
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Гомес Рауль де Томас

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Барселона

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