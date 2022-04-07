«Вильярреал» хочет сохранить права на Ло Чельсо

«Вильярреал» намерен оставить в своем составе полузащитника Джованни Ло Чельсо, который с января выступает за испанский клуб на правах аренды из лондонского «Тоттенхэма», сообщает Marca.

В ближайшее время руководство «Вильярреала» планирует провести переговоры с «Тоттенхэмом» для того, чтобы обсудить продление аренды аргентинского футболиста еще на один сезон. В нынешнем соглашении между клубами не предусмотрено право выкупа.

Ключевым фактором, который заставил Ло Чельсо перейти в «Вильярреал» стал главный тренер Унаи Эмери. Ради перехода в стан «желтой субмарины» футболист отверг предложение «Лиона».

25-летний аргентинец успел провести в чемпионате Испании 8 матчей. В лиге чемпионов на его счету 3 встречи.

Контракт Ло Чельсо со «шпорами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 22 миллиона евро.