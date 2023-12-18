Модрич отметился забитым голом в 19-м сезоне подряд

Полузащитник «Реала» Лука Модрич забил гол в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:1).

Таким образом, начиная с 2005 года, 38-летний хорват отличился как минимум один раз в 19 сезонах: 3 в составе загребского «Динамо», 4 в составе «Тоттенхэма» и 12 — в составе «Реала».

В текущем сезоне Модрич провел 19 матчей, в которых забил гол и сделал три результативные передачи.