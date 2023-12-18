«Реал» дома обыграл «Вильярреал» и поднялся на первое место в ла лиге

«Реал» в матче 17-го тура чемпионата Испании дома обыграл «Вильярреал» со счетом 4:1.

В составе мадридцев отличились Джуд Беллингем, Родриго, Браим Диас и Лука Модрич. У гостей единственный гол на счету Хосе Моралеса.

После этого матча «Реал» с 42 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Жирону», у которой матч в запасе, на одно очко. «Вильярреал» с 16 очками — на 14-й строчке.