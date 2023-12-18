Алаба в матче с «Вильярреалом» получил разрыв крестообразной связки

Защитник «Реала» Давид Алаба получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:1).

31-летний австриец получил травму в первом тайме и был заменен на 35-й минуте. У игрока диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Алабу прооперируют. Защитник рискует пропустить Евро-2024.

В текущем сезоне Алаба провел 16 матчей и сделал две результативные передачи.