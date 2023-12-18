Алаба в матче с «Вильярреалом» получил разрыв крестообразной связки
Защитник «Реала» Давид Алаба получил повреждение в матче 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (4:1).
31-летний австриец получил травму в первом тайме и был заменен на 35-й минуте. У игрока диагностировали разрыв крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Алабу прооперируют. Защитник рискует пропустить Евро-2024.
В текущем сезоне Алаба провел 16 матчей и сделал две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|17
|13
|3
|1
|38-11
|42
|
2
|Жирона
|16
|13
|2
|1
|38-20
|41
|
3
|Барселона
|17
|10
|5
|2
|31-19
|35
|
4
|Атлетико
|16
|11
|1
|4
|32-16
|34
|
5
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|33-19
|32
|
6
|Р. Сосьедад
|17
|8
|6
|3
|29-18
|30
|
7
|Бетис
|17
|6
|9
|2
|19-17
|27
|
8
|Лас-Пальмас
|17
|7
|4
|6
|15-14
|25
|
9
|Хетафе
|17
|6
|7
|4
|21-20
|25
|
10
|Валенсия
|17
|5
|5
|7
|18-22
|20
|
11
|Р. Вальекано
|17
|4
|8
|5
|16-23
|20
|
12
|Осасуна
|17
|5
|4
|8
|19-26
|19
|
13
|Алавес
|16
|4
|4
|8
|14-20
|16
|
14
|Вильярреал
|17
|4
|4
|9
|23-33
|16
|
15
|Мальорка
|17
|2
|9
|6
|14-20
|15
|
16
|Кадис
|17
|2
|8
|7
|14-24
|14
|
17
|Севилья
|16
|2
|7
|7
|20-24
|13
|
18
|Сельта
|17
|2
|7
|8
|16-25
|13
|
19
|Гранада
|17
|1
|5
|11
|20-37
|8
|
20
|Альмерия
|17
|0
|5
|12
|17-39
|5
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.12
|23:00
|
Осасуна – Р. Вальекано
|1 : 0
|16.12
|16:00
|
Сельта – Гранада
|1 : 0
|16.12
|18:15
|
Атлетик – Атлетико
|2 : 0
|16.12
|20:30
|
Севилья – Хетафе
|0 : 3
|16.12
|23:00
|
Валенсия – Барселона
|1 : 1
|17.12
|16:00
|
Альмерия – Мальорка
|0 : 0
|17.12
|18:15
|
Р. Сосьедад – Бетис
|0 : 0
|17.12
|20:30
|
Лас-Пальмас – Кадис
|1 : 1
|17.12
|23:00
|
Реал – Вильярреал
|4 : 1
|18.12
|23:00
|
Жирона – Алавес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|13
|
|
Борха Майораль
Хетафе
|10
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|9
|П
|
|
Диего Рико
Хетафе
|5
|
|
Нико Уильямс
Атлетик
|5
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Чими Авила
Осасуна
|15
|2
|2
|
|
Домингуш Дуарте
Хетафе
|10
|1
|3
|
|
Ойян Сансет
Атлетик
|14
|1
|0
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