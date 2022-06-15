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Модрич обратился к Марсело: «Ты легенда футбола и «Реала»

Модрич назвал Марсело легендой «Реала»
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич обратился к Марсело.

«Брат, для меня было честью играть и побеждать рядом с тобой. Спасибо за все, что ты сделали для меня с тех пор, как я приехал в Мадрид.

Ты легенда футбола и «Реала». Я буду по тебе скучать. Я желаю тебе всего наилучшего», — написал Модрич в социальных сетях.

34-летний Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. Соглашение с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.

Лука Модрич
Марсело Виейра (Марсело)
Футбол
ФК Реал
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 2 : 0
22.05 18:30
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22.05 21:00
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Карим Бензема

Карим Бензема

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