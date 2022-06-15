Модрич обратился к Марсело: «Ты легенда футбола и «Реала»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич обратился к Марсело.

«Брат, для меня было честью играть и побеждать рядом с тобой. Спасибо за все, что ты сделали для меня с тех пор, как я приехал в Мадрид.

Ты легенда футбола и «Реала». Я буду по тебе скучать. Я желаю тебе всего наилучшего», — написал Модрич в социальных сетях.

34-летний Марсело стал игроком «сливочных» в 2007 году. Соглашение с бразильским футболистом истекло по окончании сезона-2021/2022. Ранее стороны объявили, что оно не будет продлено.