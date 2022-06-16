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Сегодня, 00:25

Российские футболисты не попали в число претендентов на премию Golden Boy-2022

Читать «СЭ» в
Педри.
Фото Global Look Press

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список 100 футболистов, претендующих на получение награды лучшему молодому игроку в Европе. В номинации участвуют игроки не старше 21 года.

В числе номинантов попали: полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга, полузащитник «Интера» Люсьен Агуме, игроки «Барселоны» Педри, Ансу Фати и Габи, защитник «Манчестера Сити» Ян Буэно Куто, игрок киевского «Динамо» Илья Забарный и другие.

Российские футболисты не вошли в список 100 номинантов на приз Golden Boy-2022.

Действующим обладателем награды от издания Tuttosport является 19-летний атакующий полузащитник «Барселоны» Педри номинирован и в этом году на награду.

Источник: https://www.tuttosport.com/sondaggi/calcio/golden-boy/2022/06/14-93803020/vota_il_golden_boy_2022_ecco_la_lista_dei_100_candidati
Ансу Фати
Габи Фернандес
Футбол
ФК Барселона
ФК Динамо (Киев)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
2
0
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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 2 : 4
20.05 22:00
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21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
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Барселона – Вильярреал
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
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Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
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Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
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Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
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Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

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 32 2 2
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