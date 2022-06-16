Российские футболисты не попали в число претендентов на премию Golden Boy-2022

Итальянское издание Tuttosport опубликовало список 100 футболистов, претендующих на получение награды лучшему молодому игроку в Европе. В номинации участвуют игроки не старше 21 года.

В числе номинантов попали: полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга, полузащитник «Интера» Люсьен Агуме, игроки «Барселоны» Педри, Ансу Фати и Габи, защитник «Манчестера Сити» Ян Буэно Куто, игрок киевского «Динамо» Илья Забарный и другие.

Российские футболисты не вошли в список 100 номинантов на приз Golden Boy-2022.

Действующим обладателем награды от издания Tuttosport является 19-летний атакующий полузащитник «Барселоны» Педри номинирован и в этом году на награду.