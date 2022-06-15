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Дани Алвес объявил об уходе из «Барселоны»

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Защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из«Барселоны».

«Пришло время для нашего прощания. Это были 8 лет, которые я посвятил этому клубу, этим цветам и этому дому... Но, как и все в жизни, годы проходят, дороги расходятся, и истории переписываются. Они пытались уволить меня, но не смогли этого сделать, потому что вы не можете себе представить, насколько я вынослив и упорен.

Прошло еще много лет, прежде чем футбол и жизнь решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться. Спасибо», — написал Алвес в соцсетях.

Алвес уйдет свободным агентом по истечении контракта, который заканчивается 30 июня 2022 года.

В минувшем сезоне защитник сыграл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, забил один гол отдал три результативные передачи.

В каталонский клуб Алвес вернулся в ноябре 2021 года. Ранее он играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год.

Дани Алвес
Футбол
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3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
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 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
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 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
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 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
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 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
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 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
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 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
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 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
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 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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Барселона – Вильярреал
 0 : 2
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Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
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