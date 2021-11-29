Модрич и Аспиликуэта поделили 29-е место в рейтинге «Золотого мяча»

Обнародован рейтинг голосования за «Золотой мяч» 2021 года с 29 по 21 место.

20. Рияд Махрез («Манчестер Сити», Алжир).

21. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия).

23. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).

24. Педри («Барселона», Испания).

25. Фил Фоуден («Манчестер Сити», Англия).

26. Николо Барелла («Интер», Италия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия) и Херард Морено («Вильярреал», Испания).

29. Лука Модрич («Реал», Хорватия) и Сесар Аспиликуэта («Челси», Испания).

Церемония вручения награды состоится сегодня, 29 ноября, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени. 36-летний Лука Модрич — обладатель «Золотого мяча» 2018 года.