Модрич и Аспиликуэта поделили 29-е место в рейтинге «Золотого мяча»
20:00
Обнародован рейтинг голосования за «Золотой мяч» 2021 года с 29 по 21 место.
20. Рияд Махрез («Манчестер Сити», Алжир).
21. Лаутаро Мартинес («Интер», Аргентина) и Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед», Португалия).
23. Харри Кейн («Тоттенхэм», Англия).
24. Педри («Барселона», Испания).
25. Фил Фоуден («Манчестер Сити», Англия).
26. Николо Барелла («Интер», Италия), Рубен Диаш («Манчестер Сити», Португалия) и Херард Морено («Вильярреал», Испания).
29. Лука Модрич («Реал», Хорватия) и Сесар Аспиликуэта («Челси», Испания).
Церемония вручения награды состоится сегодня, 29 ноября, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени. 36-летний Лука Модрич — обладатель «Золотого мяча» 2018 года.
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