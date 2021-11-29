Лопетеги считает, что «Севилья» заслуживала победы в матче с «Реалом»
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о поражении команды от «Реала» в матче 15-го тура чемпионата Испании (2:1).
«У меня осталась горечь. Если одна из команд и заслуживала победы, то это была «Севилья».
Все сказали мне, что там был пенальти. Но судьи не стали смотреть повтор. Они принимают решение против нас. И мы должны принимать это. Но все детали, включая это решение, были против нас», — приводит слова Лопетеги Daily Mail.
В первом тайме матча арбитр не стал назначать пенальти после контакта в штрафной Лукаса Окампоса и Давида Алабы.
«Реал» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Севилья» с 28 очками — на четвертой строчке.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10252447/Sevilla-bosses-left-fuming-not-receiving-penalty-2-1-defeat-against-Real-Madrid.html
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