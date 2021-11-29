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Лопетеги считает, что «Севилья» заслуживала победы в матче с «Реалом»

18:26
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался о поражении команды от «Реала» в матче 15-го тура чемпионата Испании (2:1).

«У меня осталась горечь. Если одна из команд и заслуживала победы, то это была «Севилья».

Все сказали мне, что там был пенальти. Но судьи не стали смотреть повтор. Они принимают решение против нас. И мы должны принимать это. Но все детали, включая это решение, были против нас», — приводит слова Лопетеги Daily Mail.

В первом тайме матча арбитр не стал назначать пенальти после контакта в штрафной Лукаса Окампоса и Давида Алабы.

«Реал» с 33 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Севилья» с 28 очками — на четвертой строчке.

Дополнительная информация:

https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10252447/Sevilla-bosses-left-fuming-not-receiving-penalty-2-1-defeat-against-Real-Madrid.html

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Екатерина Савостина все материалы автора

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