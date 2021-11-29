Форвард «ПСЖ» Неймар в рейтинге «Золотого мяча» занял 16-е место. 17-м стал нападающий «Атлетико» и экс-партнер Неймара по «Барселоне» Луис Суарес.

16. Неймар («ПСЖ», Бразилия)

17. Луис Суарес («Атлетико», Уругвай)

18. Симон Кьер («Милан», Дания)

19. Мейсон Маунт («Челси», Англия)

20. Рияд Махрез («Манчестер Сити», Алжир)

Церемония вручения награды состоится сегодня, 29 ноября, в Париже. Начало — в 22.30 по московскому времени.