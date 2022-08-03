Мингеса считает, что быстро адаптируется в «Сельте»
Защитник Оскар Мингеса прокомментировал переход в «Сельту» из «Барселоны». В августе испанский футболист заключил соглашение с командой из Виго до 2026 года.
«Мне нравится, что «Сельта» — атакующая команда, которая хочет контролировать ход игры и владеть мячом. Это то, что я искал, потому что привык к такому. Я играю так всю свою жизнь, в «Барселоне» нас этому научили. Я смогу адаптироваться в «Сельте». Это будет хорошо для меня и для клуба», — приводит Marca слова Мингеса.
В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонцы могут получить процент от следующей продажи защитника. Отметим, что 23-летний Мингеса находился в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.
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|Барселона
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|0-0
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3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Вильярреал
|0
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|0
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|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
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|0
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|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
|0
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|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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