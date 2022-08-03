Мингеса считает, что быстро адаптируется в «Сельте»

Защитник Оскар Мингеса прокомментировал переход в «Сельту» из «Барселоны». В августе испанский футболист заключил соглашение с командой из Виго до 2026 года.

«Мне нравится, что «Сельта» — атакующая команда, которая хочет контролировать ход игры и владеть мячом. Это то, что я искал, потому что привык к такому. Я играю так всю свою жизнь, в «Барселоне» нас этому научили. Я смогу адаптироваться в «Сельте». Это будет хорошо для меня и для клуба», — приводит Marca слова Мингеса.

В сезоне-2021/22 Мингеса сделал 2 результативных передачи в 27 матчах за «Барселону». Ранее сообщалось, что каталонцы могут получить процент от следующей продажи защитника. Отметим, что 23-летний Мингеса находился в системе «Барселоны» на протяжении всей карьеры.