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Родриго: «Я всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я добился этого в 21 год»

Родриго рассказал, что всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов
Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал, что всегда мечтал играть за мадридский клуб и выиграть Лигу чемпионов. По словам 21-летнего бразильца, он не может поверить, что добился этого.

«Иногда я говорю себе: «Боже мой, я выиграл Лигу чемпионов!» — приводит слова Родриго Marca. — Я думаю, мне трудно осознать то, что я этого добился. Я всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я добился этого в 21 год. Но я выиграл не только Лигу чемпионов, я уже дважды выигрывал чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании. Я думаю, что лучше и быть не могло».

В прошедшем сезоне нападающий забил девять мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/08/02/62e91cc4268e3e90778b45a7.html
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