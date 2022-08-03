Родриго: «Я всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я добился этого в 21 год»
Нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал, что всегда мечтал играть за мадридский клуб и выиграть Лигу чемпионов. По словам 21-летнего бразильца, он не может поверить, что добился этого.
«Иногда я говорю себе: «Боже мой, я выиграл Лигу чемпионов!» — приводит слова Родриго Marca. — Я думаю, мне трудно осознать то, что я этого добился. Я всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я добился этого в 21 год. Но я выиграл не только Лигу чемпионов, я уже дважды выигрывал чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании. Я думаю, что лучше и быть не могло».
В прошедшем сезоне нападающий забил девять мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -