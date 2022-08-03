Родриго: «Я всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я добился этого в 21 год»

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс рассказал, что всегда мечтал играть за мадридский клуб и выиграть Лигу чемпионов. По словам 21-летнего бразильца, он не может поверить, что добился этого.

«Иногда я говорю себе: «Боже мой, я выиграл Лигу чемпионов!» — приводит слова Родриго Marca. — Я думаю, мне трудно осознать то, что я этого добился. Я всегда мечтал играть за «Реал» и выиграть Лигу чемпионов. И я добился этого в 21 год. Но я выиграл не только Лигу чемпионов, я уже дважды выигрывал чемпионат Испании, дважды Суперкубок Испании. Я думаю, что лучше и быть не могло».

В прошедшем сезоне нападающий забил девять мячей и отдал девять результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.