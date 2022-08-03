Родриго об Анчелотти: «Он успешен, куда бы ни пришел, и в «Реале» не могло быть иначе»
Нападающий «Реала» Родриго Гоэс заявил, что главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти способен добиваться успеха в любом клубе.
«Анчелотти всегда побеждает, он феномен. Специалист успешен, куда бы ни пришел, и в «Реале» не могло быть иначе. Он проделал замечательную работу с нами с того дня, как прибыл. Я всегда помню все, что Анчелотти говорил нам во время предсезонной подготовки, советы, которые нам давал. В течение сезона команда продолжала расти и совершенствоваться, у нас было мало плохих моментов, и в итоге все получилось», — приводит Marca слова Родриго.
62-летний специалист возглавил «Реал» летом 2021 года и вместе с командой выиграл чемпионат Испании. Он стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Также 28 мая «Реал» под руководством Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0).
В прошедшем сезоне Родриго забил 9 голов и отдал 9 результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Контракт 21-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
|И
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1
|Реал
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2
|Барселона
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|0-0
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3
|Атлетико
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|0-0
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4
|Севилья
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
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|0-0
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6
|Р. Сосьедад
|0
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|0
|0-0
|0
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7
|Вильярреал
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Атлетик
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
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|0
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|0-0
|0
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10
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|0-0
|0
|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
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Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
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Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
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Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
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Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
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Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
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Бетис – Эльче
|- : -