Родриго об Анчелотти: «Он успешен, куда бы ни пришел, и в «Реале» не могло быть иначе»

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс заявил, что главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти способен добиваться успеха в любом клубе.

«Анчелотти всегда побеждает, он феномен. Специалист успешен, куда бы ни пришел, и в «Реале» не могло быть иначе. Он проделал замечательную работу с нами с того дня, как прибыл. Я всегда помню все, что Анчелотти говорил нам во время предсезонной подготовки, советы, которые нам давал. В течение сезона команда продолжала расти и совершенствоваться, у нас было мало плохих моментов, и в итоге все получилось», — приводит Marca слова Родриго.

62-летний специалист возглавил «Реал» летом 2021 года и вместе с командой выиграл чемпионат Испании. Он стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Также 28 мая «Реал» под руководством Анчелотти выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Ливерпуль» (1:0).

В прошедшем сезоне Родриго забил 9 голов и отдал 9 результативных передач в 49 матчах за мадридский клуб во всех турнирах. Контракт 21-летнего бразильца с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.